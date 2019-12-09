السعودية او البحرين.. خمنوا أي منتخب شجعت حليمة بولند في نهائي خليجي 24؟

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - كشفت حليمة بولند عن المنتخب الذي قررت تشجيعه ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وظهرت الإعلامية والفنانة الكويتية في مقطع الفيديو وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر وتمسك بيديها بالونات خضراء وبيضاء بنفس ألوان علم السعودية الذي زينت به منشورها أيضاً، حيث ظلت تغني الكثير من الأغاني الحماسية لمنتخب “الأخضر”.

وكتبت حليمة بولند في تعليقها: “إيه أنا كويتي أحب السعودية.. ينشرح قلبي وأنا وسط أراضيها.. فديتك يا السعودية”، ثم اختتمت منشورها بقولها: “أتوقع الكأس سعودي”.

وعلى الرغم من إعلان حليمة بولند عن تشجعيها للسعودية إلا أن المباراة انتهت فعلياً بفوز البحرين بهدف نظيف احرزه اللاعب محمد الرميحي.

وتلقت النجمة الكويتية تعليقات سلبية من جانب جمهور البحرين الذي انتقدها لأنها اختارت تشجيع السعودية بعد الهزيمة التي لحقت بمنتخب بلادها في الدور قبل النهائي أمام الفريق البحريني، مؤكدين أنها على ما يبدو كانت تتمنى أن يثأر “الأخضر” لتلك الخسارة.