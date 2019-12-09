بعد غياب 30 عاماً.. الفنانة عزيزة جلال تعود للغناء بحفل في مهرجان شتاء طنطورة

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - تعود الفنانة عزيزة جلال للغناء بحفلة في مهرجان شتاء طنطورة بالعلا، وذلك بعد غياب دام أكثر من 30 عاماً عن الساحة الفنية. ويُقام الحفل يوم 26 ديسمبر الجاري على مسرح مرايا بالعلا، وفي اليوم التالي 27 ديسمبر يقدم الموسيقار المصري عمر خيرت حفلاً مميزاً.

وتعد الفنانة عزيزة جلال أيقونة من أيقونات الغناء العربي في عصره الذهبي، وكانت قد اعتزلت الغناء في العام 1985. وينطلق الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة السياحي في 19 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 7 مارس 2020.