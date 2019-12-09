أحمد داوود يشارك دينا الشربيني في «يوم 13»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع اختيار صناع فيلم “يوم 13”، على الفنان المصري الشاب أحمد داود، ليكون الاسم النهائى للعمل الذي يتم التحضير له مع المنتج والمخرج وائل عبد الله.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل منتصف شهر ديسمبر الجارى، ليخوض به داود، ثانى بطولاته المطلقة فى السينما بعد فيلم “122” الذى تم عرضه فى يناير الماضى وحقق ايرادات كبيرة وصلت الى 25 مليون جنيه.

ووقع الاختيار على الفنانة دينا الشربينى لتقديم دورالبطولة فى الفيلم ليسجل التعاون الثانى بين دينا وداود فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم “هيبتا – المحاضرة الأخيرة” مع المخرج هادى الباجورى، واشتركا معا في بطولة مسلسلي “جراند أوتيل” للمخرج محمد شاكر خضير، و”زى الشمس” مع المخرج سامح عبد العزيز.

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وكان الفنان المصري أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، قد حرصا، مؤخرا، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفنان المصري ظهر في الحفل ببذلة سوداء أنيقة، بينما أطلت زوجته علا بفستان أبيض طويل مشقوق عند أحد الساقين، وله ذيل طويل من الخلف.

داوود لفت الأنظار بإنحناه أمام الكاميرات ليضبط ذيل فستان زوجته، ثم التقط معها الكثير من الصور على السجادة الحمراء.

وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قد حضره عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنانة هنا شيحة، والفنانة دينا، والفنان أحمد شاكر، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والناقد طارق الشناوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حلا شيحة، والفنانة ساندي علي.