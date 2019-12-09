وفاة المخرج سمير سيف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اليوم، الاثنين، 9 من شهر ديسمبر، المخرج المصري سمير سيف، بعد تعرضة لأزمة صحية.

المخرج المصري رحل عن عمر 72 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد أكد منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة الممثلين أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء إلى الآن.

المخرج سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها “المشبوه”، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها “النمر والأنثى”و”الهلفوت”و”احترس من الخط” و”شمس الزناتى”.

كما تعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم “سوق المتعة”، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم “معالى الوزير”، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى “غريب فى بيتى” و”عيش الغراب».