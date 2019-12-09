نادين نجيم حديث الصحافة الأجنبية.. “نجمة تشِّع وتضيء سماء الشاشة الصغيرة”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الموقع الرسمي لجريدة “Diario social” مقالاً لافتاً يتحدّث عن النجمة اللبنانية نادين نجيم بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “خمسة ونص”.

وتحت عنوان “نادين نجيم.. نجمة تشِّع وتضيء سماء الشاشة الصغيرة” يتطرق الكاتب إلى النجاحات الدرامية التي وصلت إليها نادين في الشرق الأوسط ويتحدث عن ترجمة أعمالها للإسبانية وخاصة مسلسلها الأخير.

ويصف كاتب المقال نادين بأنّها تتمتّع بجمال آسر وغامض، وتمتلك وجهاً ملائكيّاً يجمع بين الأمان والقوة على حدٍّ سواء.

كما يشير إلى أنها أول فنانة عربية يتم ترشيحها لنيل جائزة أفضل ممثلة في مهرجان سيول الدولي عن دورها في مسلسل“سمرا”.

ويأتي هذا المقال ليؤكد مرة جديدة أن نجاح نادين نجيم تخطى حدود الوطن العربي وأصبح محط أنظار الصحافة الأجنبية.