كيم كارداشيان تهدد شقيقتها كورتني بالطرد.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: هددت النجمة العالمية كيم كارداشيان، بطرد شقيقتها كورتني كارداشيان من طاقم برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كيم تقرأ بانتظام تعليقات المعجبين عن حلقات الموسم، مما يعطي نظرة ثاقبة حول كيفية تعديل العرض وجعله أفضل.

واعترفت كيم (39 عامًا) أن شقيقتها الكبرى تتجنب التصوير والإجابة عن الأسئلة، وقالت: “مهمتنا تقوم على أن نكون منفتحين ونزيهين ونتقاسم الكثير عن أنفسنا، ولكن كورتني لم تكن منفتحة في حياتها الشخصية أمام الكاميرا”. Advertisements وأضافت: “كل الأيام التي لا تصور فيها كورتني، نحاول أن نتخطى أنا وكلوي الفراغ الذي تتسبّب به”، وتابعت: “إذا لم نشارك حياتنا، فما هو الغرض من العرض؟”. وراوغت كورتني منذ بداية الحلقة، عندما سألتها كيم وشقيقتهما الثالثة “كلوي” مراراً عن أمورها الخاصة، فردت كورتني: “أخواتي فضوليات جداً عندما يتعلق الأمر بأي شيء في حياتي، وأنا أحب أن أبقي بعض الأشياء خاصة، أنا لا أحب أن أشارك، كما تعلمون، مواضيع المواعدة”. وبعد أن سئمت كيم من الاتصال بكورتني أصدرت إنذارا بطردها. وفي سياق متصل أثارت كورتني كارداشيان، التساؤلات حول علاقتها الغامضة بحبيبها الجزائري السابق، يونس بنجيما، بالرغم من انفصالهما منذ أكثر من عام، حيث ظهرت برفقته عدة مرات مؤخرًا.

