عمر عبدالعزيز: سمير سيف لم يشكُ المرض ورحيله صدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن رحيل صديق عمره سمير سيف أصابه بالصدمة لأنه لم يشكُ المرض ذات يوم.

وقال عبدالعزيز لـ"العين الإخبارية": "أصيب سمير بأزمة قلبية فجأة ووافته المنية بعد وصوله إلى المستشفى بوقت قصير"، مضيفاً: "كان إنساناً جميلاً في كل شيء محباً لعمله ولا يزاحم أو يتكلم عن أحد لذا ترك وجعاً كبيراً في قلوب محبيه".

وتابع: "سمير سيف لم يكن مخرجاً موهوباً فقط، بل كان مدرساً رائعاً وساهم في تعليم أجيال، حيث كان يُدرّس الإخراج في أكاديمية الفنون والأكاديمية البريطانية".

وُلد سمير سيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1947، وكتبة سيناريو وحوار 3 أفلام سينمائية هي "المشبوة، المطارد، لهيب الانتقام"، إلا أن موهبته الحقيقة برزت في الإخراج السينمائي، إذ أخرج ما يقرب من 40 عملاً فنياً أبرزها "الغول" بطولة عادل إمام، و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد.