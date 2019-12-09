نبيلة عبيد تكشف سر بكائها في آخر لقاء بسمير سيف

قبل شهر تقريبا، التقت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بالمخرج الراحل سمير سيف، أثناء عرض فيلم "الراقصة والسياسي"، في الذكرى الـ100 لميلاد الأديب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس.



ويعتبر فيلم "الراقصة والسياسي" الوحيد الذي جمع المخرج الراحل بنبيلة عبيد، لكنه كما قالت لـ"العين الإخبارية" تعده واحدا من أجمل الأعمال التي قدمتها للسينما وأكثرها نجاحا، ويمثل حالة خاصة في تاريخها الفني.

وتوفي المخرج المصري سيمر سيف، الإثنين، عن عمر يناهز 72 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وحول طريقة تعامل الراحل مع الممثلين قالت عبيد إنه كان يتعامل بمنتهى الهدوء والثقة والخلق الراقي، ووصفت قيادته وتوجيهه للممثل بأنها "في منتهى البساطة".

وحول تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمعها بسمير سيف في أثناء احتفالية "عبدالقدوس" قالت إنها كانت مندهشة من تصفيق الجمهور لهما بعد مشهد لإحدى الرقصات في الفيلم، وهو ما يحدث لأول مرة كما تقول.

وأضافت: "كل رقصة كانت تابلوه موظف في صميم فكرة العمل الذي يتحدث عن علاقة راقصة بسياسي، وتصفيق الجمهور لفيلم مر على عرضه 20 سنة كانت له دلالة جعلتني أبكي من شدة التأثر".

وأنهت عبيد حديثها بقولها: "هو مخرج يصعب تعويضه وإنسان على خلق نادر جدا في هذا الزمان".



