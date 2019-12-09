وحيد حامد عن الراحل سمير سيف: فقدت صديق عمري

أعرب الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن صدمته الشديدة بنبأ وفاة المخرج سمير سيف، قائلاً إنه كان بمثابة الأخ الذي لم تلده أمه.

وأضاف وحيد حامد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "مصدوم لوفاة صديق عمري، قدمنا أعمالاً كثيرة معاً، أعجز عن عدها في تلك اللحظات الأليمة، ولكنها كانت أعمالاً مهمة، وحقق بعضها العديد من الجوائز".

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وتابع: "الأعمال التي قدمناها معاً حققت نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير، سواء في السينما أو التلفزيون".

ولفت "حامد" إلى أنه و"سيف" كانا يسعيان دائماً لاكتشاف دماء جديدة، وتقديم أعمال مختلفة مثل فيلم "ديل السمكة" والمسلسل التلفزيوني "أوان الورد".

ووصف النقاد السينمائيون حالة التوأمة بين وحيد حامد وسمير سيف بأنها "خاصة جداً" نادراً ما تتكرر في السينما المصرية، وكانت أعمالهما معاً تحقق أعلى الإيرادات في السينما المصرية، وأشهرها "الراقصة والسياسي و"رحلة مشبوهة" و"معالي الوزير" و"سوق المتعة".