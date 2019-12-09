وفاة المخرج المصري سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل منذ قليل المخرج المصري سمير سيف، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، حسب ما أعلنت صحف محلية، الإثنين.

ولد سمير سيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1947، وكتب سيناريو وحوار 3 أفلام سينمائية هي "المشبوه، المطارد، لهيب الانتقام"، إلا أن موهبته الحقيقة برزت في الإخراج السينمائي، إذ اخرج ما يقرب من 40 عملا فنيا أبرزها "الغول" بطولة عادل إمام، و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد.

