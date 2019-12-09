روزانا اليامي مصدومةٌ من اختيار زوزيبيني ملكةً لجمال الكون.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، اختيار زوزيبيني تونتسي من جنوب أفريقيا ملكة جمال الكون لعام 2019، موضحةً أنها لا تمتُّ للجمال بأيّ صِلة، مشيرةً إلى أن اختيارها ليس إلا محاولةً لإثبات أنه ليس هناك أي عنصرية في عملية اختيار ملكات الجمال.

وقالت اليامي: "من يحاول أنه ليس بعنصري.. هو عنصري بالضرورة.. زوزيبيني تونتسي "جنوب أفريقية" ملكة جمال الكون لـ2019.. بنظري ليس لها علاقة بالجمال.. قد يكون الاختيار "استعراض أو عنصري".

وأضافت :"أنا ما تكلمت أبدا عن السمار أو البياض.. أنا اتكلمت عن الجمال بالنسبة ليا حب جمال نعومي كامبل وبيونسيه وهند البحرينية وداليا مبارك وفيه كثير سمر حلويين جدا وجذابين لكن للأمانة أنا ما أشوف فيها أي مقياس يخليها ملكة جمال الكون وفي النهاية هذي أذواق".

وكانت قد فازت فتاة جنوب إفريقيا البالغة من العمر 29 عامًا، زوزيبيني تونتسي، بمسابقة ملكة جمال الكون 2019، واشتُهرت قبل منحها اللقب بحملة أقامتها في جنوب إفريقيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

وسبق وأن تعرّضت الإعلامية روزانا اليامي، للعديد من الانتقادات بعد نشرها لمقاطع الفيديو التي نشرتها من شهر عسلها وهي تُعانق زوجها وتُقبّله، وسط انتقادات واسعة لمثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي وفق قول المُعلّقين.

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وتضمّنت الانتقادات التي طالت الإعلامية بأنها لا تكفُّ عن المغامرات، وتسعى دائمًا إلى أن تصنع لنفسها النجاح بطريقة خارجة عن المألوف.

من جهتها، ردّت روزانا اليامي على الهجوم الذي تعرّضت له ونشرت فيديو جديد علّقت من خلاله بسخرية على كل التعليقات، وقالت: "مقهورين لأني حضنت زوجي، لا علينا من التافهين وهم آخر همنا وندوس عليهم، الدنيا قامت وقعدت لأني حضنت زوجي، هناك من علقوا في السوشال ميديا، وأرسلوا نصائح وهم رائحتهم منتشرة في مواقع التواصل، من بابه مخلوع لا يطرق باب الآخرين، هو زوجي وحلالي وأنا لم أتصرف بشكل خاطئ."

وكانت روزانا اليامي قد أعلنت خبر زواجها في أغسطس 2019 وسط مفاجأة من الجمهور، حيث نشرت صورتين، إحداهما بعد ارتدائهما دبل الزّواج، علّقت عليها بالقول: "روزانا وخالد"، والثانية أظهرت وجهها في وجه زوجها وكتبت: "بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير".

وفي أوّل تعليق لها على الزّواج المفاجىء، اختارت روزنا اليامي أنْ توجّه رسالةً لزوجها "خالد" فقالت: "رب اجعله بي حفيًا".