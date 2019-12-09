محمد فراج يبدأ تصوير "الصندوق الأسود" مع منى زكي

القاهرة - لايف ستايل
بدأ النجم محمد فراج تصوير أحداث فيلم "الصندوق الأسود"، الذي يجمعه بالنجمة مني زكي ومصطفى خاطر، من مدينة 6 أكتوبر.
وينتمي الفيلم إلى نوعية الإثارة والتشويق من خلال مناقشة قضايا اجتماعية منها علاقة وسائل الاتصال بالحياة اليومية، حيث تظهر فيه منى طوال أحداث الفيلم في دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.
فيلم "الصندوق الأسود" من بطولة منى زكي، خالد النبوي، محمد فراج، مصطفي خاطر، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان إخراج محمود كامل.
ويجمع الفيلم منى زكى وخالد النبوي مرة أخرى بعد توقف فيلم "ترانيم إبليس" بسبب الرقابة،و كان العمل الوحيد الذي جمع الثنائي من قبل فيلم "عمر 2000".
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