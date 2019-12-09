أشرف عبد الباقي يبدي رأيه في مسرحية "هاري بوتر"

أبدى النجم أشرف عبد الباقي، عن رأيه الخاص في مسرحية "هاري بوتر" التي تعرض على إحدى المسارح الكبيرة في لندن،

ونشر أشرف عبد الباقي، فيديو عبد حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من لندن ، قائلا "طبعا كلنا شوفنا أجزاء فيلم هاري بوتر، وانا في لندن دلوقتي وحضرت مسرحية هاري بوتر، وعلى فكرة المسرحية مختلفة تماما عن أجزاء الفيلم ومالهاش علاقة بيه تماما، المسرحية مقسومة لجزأين، وفالنص في استراحة لمدة ساعتين، فبصراحة يعني مسرحية مملة جدا جدا، وأنصحكم ماحدش يفكر يتفرج عليها".

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