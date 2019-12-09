أغنية "قولولى معلش" للمطربة نجوان تتخطى حاجز المليون مشاهدة على "يوتيوب"

طرحت شركة الربيع اغنية "قولولى معلش" أول أعمال المطربة نجوان التى حققت نجاح كبير تخطت نسبة المليون مشاهدة في أقل من أسبوع حققت مليون و333 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب وأحدثت ضجة كبيرة فى الشارع المصرى وهى من كلمات ملاك عادل وألحان هاني فاروق وتوزيع ميدو مزيكا وإخراج عبدالمنعم ربيع .

من ناحية أخرى قال مخرج الكليب عبدالمنعم ربيع أنه يراهن علي المطربة نجوان خلال الفترة المقبلة لتقديمها بشكل مختلف، وأنها تعتبر أفضل المطربات الشعبيات، وأنها كانت تحتاج إلى فرصة فقط مع شركة تنظم لها كليبات عالية الجودة، وترتيب للأعمال .

يذكر أن نجوان طرحت عددا من الكليبات فى الفترة الماضية منها (أنا مش أنا، وأدلع يا عريس) وغيرها من الأعمال التي قامت بها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هشام خرما مع ميريل مختار فى كليب "حلق معى" باليوتيوب

مصطفى قمر يطرح أغنية "ضحكت ليا"على اليوتيوب