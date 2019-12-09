فيلم "الأيرلندي" يحقق رقم مشاهدة قياسي

جذب فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) الذي تدور أحداثه في عالم العصابات نحو 17.1 مليون مشاهد أمريكي في أول خمسة أيام من عرضه على شبكة نتفليكس وذلك وفقا لبيانات شركة نيلسن للأبحاث التسويقية.

وتقديرات نيلسن هي أول مؤشرات على شغف المشاهدين بالفيلم الذي تكلف نحو 160 مليون دولار ويُتوقع أن يكون منافسا رئيسيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولم تفز نتفليكس مطلقا بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

و حظي فيلم التشويق (بيرد بوكس) الذي أنتجته نتفليكس في ديسمبر الماضي، وقامت ببطولته ساندرا بولوك، بنحو 26 مليون مشاهد أمريكي في أول سبعة أيام من عرضه وفقا لبيانات نيلسن.

وقالت نتفليكس حينها إن 45 مليون شخص على مستوى العالم شاهدوا (بيرد بوكس) في أول سبعة أيام من إطلاقه في ديسمبر 2018.

والفيلم من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو، ومن المتوقع أن يحفظ "الأيرلندي" مكانا لنفسه ضمن ترشيحات جوائز الجولدن جلوب (الكرة الذهبية) التي ستعلن في مدينة لوس انجليس غدا الاثنين.

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ومن المقرر إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار يوم 13 يناير.

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