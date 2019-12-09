شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض .. تعرف على موعد الحفلات الجديدة لعمرو دياب وأصالة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققه حفل الهضبة عمرو دياب فى المملكة العربية السعودية، وتحديدا موسم الرياض، منذ عدة أسابيع، أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، بأن الهضبة سيعود مرة أخرى إلى موسم الرياض، يوم 14 ديسمبر.

ويحيى عمرو حفلا غنائيا يوم السبت 14 ديسمبر ضمن حفلات موسم الرياض، حيث قال تركى آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك"، " الهضبة عمرو دياب راجع لموسم الرياض بحفلة كبيرة لا تفوتكم"



حفل عمرو دياب

آخر أعمال عمرو دياب، أغنية "قدام مرايتها، والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب"

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فى سياق مختلف، أعلن المستشار تركى آل الشيخ، أن الثلاثى أصالة وماجد المهندس ووليد الجيلانى، سيحيون حفلا غنائية يوم الجمعة 13 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض أيضا، ولكن بمنتزه الثمامة البرى فى محمية الملك خالد الملكية، وقد أعلن تركى آل الشيخ، عن نفاد جميع تذاكر هذا الحفل.



موعد حفل أصالة

وكان من المفترض أن ينتهى موسم الرياض فى ديسمبر الجارى إلا أن النجاح الكبير الذى شهده الموسم فى أولى تجاربه، وبدأ في 11 أكتوبر الماضى وشهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً فى ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة، تقرر تمديده إلى أواخر يناير المقبل.