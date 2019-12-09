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فيديو.. راشد الماجد يطرح أغنية "طحنون الريادة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم السعودى راشد الماجد، منذ قليل، أغنية جديدة تحمل اسم "طحنون الريادة" إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.

 

وأحيا النجم راشد الماجد مؤخرا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" فى موسم الرياض بالمملكة العربية ، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

 

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وأشعل راشد الماجد حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغانى ومنها "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.

 

 

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