شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال "أسود فاتح" أمام هيفاء وهبى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى القائمون على مسلسل "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى من اختيار قائمة الفنانين المشاركين فى بطولة العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتعود به هيفاء إلى الدراما بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة فى شهر رمضان قبل الماضى.



هيفاء وهبى

واستقر المخرج كريم العدل على كل من شريف سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف للمشاركة فى البطولة وجارى التعاقد مع نجم ونجمة أخرى لتقديم دورين رئيسين خلال الأحداث.



شريف سلامة



احمد فهمى

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"أسود فاتح" يكتيه أمين جمال وانتهى من 20 حلقة فى السيناريو، ويخرجه كريم العدل وهو مسلسل مصرى ينطلق منتصف شهر يناير المقبل، ومقرر تصوير أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت للعرض فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقى.

وفى سياق متصل تصور هيفاء وهبى حالياً مشاهدها الخارجية فى فيلم "أشباح أوروبا" فى دولة جورجيا، ومن المقرر الانتهاء من العمل أواخر شهر ديسمبر الجارى للعرض فى موسم اجازة رأس السنة، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى



صبري فواز



رانيا منصور