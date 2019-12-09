شكرا لقرائتكم خبر عن سمير سيف يروى قصة أشهر "قلم" ضربه عادل إمام لسعاد حسنى فى فيلم المشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر المخرج الكبير الراحل سمير سيف بأفلام الحركة والأكشن، لا سيما للنجم الكبير الزعيم عادل إمام، فقد عمل معه أفلام مثل المشبوه، والنمر والأنثى وغيرها.

ويقول سمير سيف فى أحد لقاءاته النادرة بالإعلامية سلمى الشماع، أن العنف فى أفلامه دائما ما كان عنفا مبررا، ويكون عنفا ذكوريا أى ما بين الرجال، ولكن من الاستثناءات كان "قلم" عادل إمام للنجمة الكبير سعاد حسنى فى فيلم المشبوه.

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ويقول المخرج سمير سيف فى اللقاء النادر، "كان من المفترض أن عادل إمام خارج من السجن لا يجد سعاد حسنى فى البيت ويكتشف أنها تعمل راقصة فى أحد الملاهى الليلية .. فيقتحم المكان ويعطيها هذه الصفعة الشهيرة .. ولكن هذه الصفعة لم تكن غير مبررة ولكنها كانت معبرة عن "الغل" الداخلى وضيقه الشخصى وتحمل نوع من العقاب بسبب الذنب الذى اقترفته"



الصفعة

وتابع سيف، "عنف الرجل تجاه المرأة عنف مرفوض ويسبب اشمئزاز لأنه من كائن أقوى لكائن أضعف.. ولكنه له دلالة اجتماعية لأن هذا العنف يأتى من مستوى اجتماعى معين.. ويكون تعبير عن نقلة درامية معينة.. والغريب أن هذا "القلم" أو غيره يجد فى بعض الأحيان رد فعل لدى الجمهور الذى يصفق له.. فهذا التصفيق يعنى موافقة الجمهور على هذا العنف.