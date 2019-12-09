شكرا لقرائتكم خبر عن هتموت م الفرحة.. جينيفر لوبيز تبدى سعادتها بترشيحها لجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت المطربة العالمية جينيفر لوبيز سعادة كبيرة، بإعلان اسمها ضمن مرشحين جوائز "جولدن جلوب" هذا العام، عن جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "Hustlers"

سعادة جينيفر لوبيز بهذه الجائزة، ليس لترشحها لمجرد جائزة، ولكن هذا الترشيح، يأتى بعد آخر ترشيح لها فى "جولدن جلوب"، والذى كان قبل 20 سنة، حينما تم ترشيحها لأفضل ممثلة فى فيلم "سيلينا".

جينيفر لوبيز نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، أعربت فيه عن سعادتها الغامرة بهذا الترشح بعد 20 عاما من بعد فيلم "سيلينا".

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فيلم Hustlers مستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.



بوستر الفيلم

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .