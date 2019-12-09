شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ينضم لمسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمود الليثى لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، حيث بدأ تصوير مشاهده فى الأردن مع بطل العمل يوسف الشريف وناهد السباعى، وبدأ صناع العمل التصوير منذ أسبوع تقريباً، ومن المفترض أن يعود فريق العمل بعد 10 أيام لاستكمال تصوير المشاهد فى القاهرة.

وفى نفس السياق تعمل الشركة المنتجة على إنهاء التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد انضمام كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى، ومحمود الليثى اضافة إلى باقى الأدوار الثانوية حيث تعتمد الأحداث على وجود عدد كبير من الشخصيات.

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مسلسل "النهاية The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

يشار إلى ان محمود الليثى شارك فى مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى للنجم حسن الرداد، من اخراج مصطفى فكرى، وتأليف أمين جمال وشارك فى بطولته كل من ناهد السباعى وهيدى كرم وسلوى خطاب واخرين.