شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تسافر دبى بعد تألقها فى موسم الرياض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي للسفر إلى دبى بعد يومين لإحياء حفل غنائى فى القرية العالمية، ومن المقرر أن تغنى باقة متميزة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

ويأتى هذا الحفل بعد أن تألقت نوال الزغبي الخميس الماضى، خلال حفلها فى المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور حوالى الـ7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبو بكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.

وقدمت نوال عددا كبيرا من أغنياتها منها: "كده باى" "الناس العزاز" و"أغلى الحبايب" "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا" ، كما غنّت الخليجى "عادي" و"غريب الراى" وأهدت الشعب السعودى أغنية "جنة جنة"، وغيرها.