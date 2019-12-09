شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان جرش يلتقى وزيرة الثقافة للتعاون فى الدورة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وخلال اللقاء تمت مناقشة الإطار الاستراتيجي الجديد الهادف للتعاون المثمر مع وزارة الثقافة المصرية، والتى من شأنها إبراز القيمة التاريخية للحركة الثقافية التي تسعى إدارة المهرجان إلى إبرازها في كل الفعاليات.

وشدد سماوي خلال اللقاء على الدور الثقافى الذى تلعبه مصر فى مختلف أنحاء الدول العربية بفنها وإبرازه كقيمة تاريخية مشتركة بين الأردن وجمهورية مصر العربية.

وانتهى اللقاء على أن يكون لمصر مشاركة نوعية في فعاليات مهرجان جرش فى عام 2020 من خلال مشاركة فرقة أوبرا عايدة من دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى تقديم العروض الموسيقية لكبار الفنانين منهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وشادية ونجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب وغيرهم، كما تم الاتفاق على مصاحبة أصوات مصرية للفرقة بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة.

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وفي نهاية اللقاء أعرب المدير التنفيذى لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوى عن سروره بهذا التعاون المثمر بين الأردن ومصر ليختتم اللقاء بترحيب وزيرة إيناس عبد الديم بالمدير التنفيذى لمهرجان جرش، مؤكدا أن مصر سيكون لها حضور فاعل فى مهرجان جرش المقبل.