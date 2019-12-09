"هتوحشنا ".. نجوم الفن يودعون سمير سيف مخرج المشبوه ومعالي الوزير والنمر والأنثى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد كبير من نجوم الفن، المخرج الراحل سمير سيف، الذي توفي اليوم 9 ديسمبر، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز النجوم الذين نعوا المخرج سمير سيف:

أشرف زكي

نشر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

وعلق: "وداعا أيها المخرج العظيم".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة للمخرج الراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أستاذي حتوحشنا جدا مش حنسى أبدا إنك كنت بتندهلي سندريلا في "ابن موت"، كان ليا الشرف إني وقفت قدم كاميرا حضرتك وداعا عملاق الإخراج دكتور سمير سيف كنت اب وفنان حقيقي مع السلامة إنا لله وإنا اليه راجعون".

نسرين أمين

كتبت الفنانة نسرين أمين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "البقاء لله، وفاة المخرج الكبير سمير سيف".

شريف البنداري

كتب المخرج شريف البنداري تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " هفضل مديون لأستاذي سمير سيف اللي اتعلمت منه كتير بحاجات كتير مش هقدر أعدها سواء كان على المستوى المهني أو الإنسانى، مع السلامة يا دكتور سمير هتوحشنا".

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نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " أعطاه نور الشريف الفرصة كمخرج في "دائرة الإنتقام" وكان عند حسن الظن وتوالت أعماله الناجحة. لم أره إلا على الشاشة الصغيرة ودائما لا تفارقه هذه الابتسامة. رحم الله سمير سيف أحد مخرجي جيلنا البارزين. وأنزل في قلوب أسرته ومحبيه و تلاميذه الصبر والسكينة".

هند صبري

كما نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "وداعا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها وحمل على كتفيه عبء الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار".

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "البقاء لله في المخرج الكبير سمير سيف".

تامر محسن

كتب المخرج تامر محسن تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " أستاذي ومعلمي سمير سيف، مدين لك بالفضل فيما تعلمته على يدك، الكل يعرف قيمتك كمخرج قدّم علامات سينمائية محفورة في وجداننا، لكن تلاميذك فقط يعرفون أياديك البيضاء في تدريس الإخراج السينمائي، تعلّمنا منك الحرفة والاحتراف والتواضع، رحيلك خبر مفاجئ بالغ الحزن".

زينة

ونشرت الفنانة زينة صورة للمخرج الراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أكثرهم احتراما وخلقا وتواضع، تعلمت منك الكثير ولم تبخل بعلم أو نصيحة، وكنت المتواضع دائما والكريم".

وتابعت زينة : "الله يرحمك يا أستاذ يا عظيم يا مبدع، أرجوكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والعفو من الكريم الغفور الرحيم".

المخرج الكبير سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى "و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".