فيديو| يرقص مع فريق عمله.. تامر حسني يكشف عن أول رد فعل بعد دخوله "جينيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان تامر حسني، فيديو يكشف من خلاله عن أول رد فعل له بعد دخوله موسوعة "جينيس".

وظهر تامر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وهو يرقص مع فريق عمله.

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وعلق تامر حسني، على الفيديو،: "أول لحظة مؤثرة بيني وبين فريق عملي بعد دخولي جينيس ريكورد".

يذكر أن، تامر حسني، حصل على شهادة من جينيس ريكورد بعد حصوله على أكثر عدد مشاركات من جمهوره على لوحة إعلانات.

وكانت موسوعة جينيس قالت في بيانها حول هذا اللقب، أنه على مدار 6 أيام من المدة المسموحة لتقديم المشاركات، نجح زوار مارينا مول أبوظبي في تحقيق 12086 مشاركة لصالح تامر، متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة تم تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر 2017 .