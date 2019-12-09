"أول مخرج وقفت قصاد كاميرته".. كريم عبدالعزيز ينعى سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان كريم عبدالعزيز، المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية، اليوم 9 ديسمبر، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مع السلامة يا أستاذ، أول مخرج وقفت قصاد كاميرته عندما كنت فى الرابعة من عمرى فى فيلم المشبوه، و يشاء القدر أيضا ان يكون أستاذى و معلمى فى معهد السينما قسم إخراج السينما، حقيقي فقدت مخرج كبير جدا قدم للناس أعظم افلام فى السينما، وداعا يا أستاذ".

فيلم "المشبوه" بطولة الزعيم عادل إمام، والراحلة سعاد حسني، والفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنان كريم عبدالعزيز، ومن تأليف إبراهيم الموجي، وإخراج الراحل سمير سيف، وعرض لأول مرة 20 يوليو عام 1981.