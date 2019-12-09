فيديو| راغب علامة يهاجم المسؤولين في لبنان: "التاريخ سيلعنكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة المسؤولين اللبنانيين بسبب الأوضاع الحالية، التي يمر بها لبنان.

ونشر راغب علامة مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يوضح السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد.

وعلق علامة،: "زعماء" الطوائف "الوطنيين" و"الأبطال" قد أعادوا لبنان الى العصر الحجري، هنيئاً لكم بأموالنا المنهوبة، حتى الجنين في رحم أمه يدعي عليكم، لن تهنؤوا لا أنتم ولا أولادكم بأموال الناس المنهوبة التي أصبحت في حساباتكم، التاريخ سيلعنكم ، الا تخجلوا من أنفسكم".

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في ظل أكثر من 50 يوماً من التظاهرات على مستوى البلاد، وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف إليها مؤخراً تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.