مخرج "المشبوه".. وفاة المخرج الكبير سمير سيف بأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي منذ قليل، المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عُمر ناهز الـ72 عامًا.

وقال الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لموقع الخليج 365، إن المخرج الكبير وافته المنية منذ قليل إثر أزمة قلبية، ولم يتم الترتيب للجنازة والعزاء حتى الآن.

ويشغل المخرج الراحل سمير سيف منصب رئيس المهرجان القومى للسينما، وكان آخر أعمال المخرج الراحل فيلم" أوغسطينوس ابن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

ويعد المخرج الكبير سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية،وله أعمال شهيرة منها "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".