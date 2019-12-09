طرح البوستر الرسمي لفيلم "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة سينرجي، اليوم، البوستر الرسمي لفيلم "لص بغداد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك استعدادًا لعرضه في يناير المقبل.

وتصدر البوستر نجوم العمل:الفنان محمد إمام، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد العوضي، والفنان محمد عبدالرحمن.

وعلق الحساب الرسمي لـ"سينرجي"، :"البوستر الرسمي لفيلم لص بغداد، كونوا على الموعد، فالمغامرة ستبدأ في يناير، لا تدعها تفوتك، 2020".

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم.