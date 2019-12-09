عزت العلايلى ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي تقديم تكريم خاص للفنان الكبير عزت العلايلي كضيف شرف المهرجان في دورته الرابعة التي تعقد في الفترة من ٢٠ - ٢٦ يونيو المقبل، لإنجازه السينمائي الكبير خلال مسيرة طويلة.

وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلي جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذي لعبه العلايلي في تاريخ السينما المصرية.

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ومن جانبه أوضح المدير الفني للمهرجان علي مراد إلى الأدوار البارزة التي قدمها الفنان عزت العلايلى في أفلام أصبحت بصمات مهمة فى تاريخ السينما مثل فيلم "الأرض"، و"الاختيار" إخراج يوسف شاهين و"السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف و"المواطن مصري"، و"الطوق والأسورة".

وقد استقبل الفنان الكبير عزت العلايلى وفدا يمثل مهرجان شرم الشيخ السينمائي ضم الكاتب الصحفى جمال زايدة، والمدير الفني للمهرجان علي مراد، والمدير العام لمؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو مجلس الأمناء علي القليوبي، ومدير التصوير السينمائى الكبير كمال عبد العزيز، و د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، وفهمي فؤاد، والمخرج سامي محمد علي أعضاء مجلس مؤسسة نون للثقافة والفنون.

ورحب الفنان عزت العلايلي بتكريمه في الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، وقد تم الاتفاق مع السيناريست الكبير عاطف بشاي على إعداد كتاب خاص عن مسيرته لتوزيعه فى المهرجان.