رامي إمام يكشف عن "أغلى هدية" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج رامي إمام، عن الهدية التي تلقاها من زوجته وأولاده بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر رامي، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "السماعات الزرقا دي غالية عليا أوي.. أولادي ومراتي هما اللي جابوهالي هدية في عيد ميلادي من سنتين.. وكانوا عملينهالي مفاجأة".

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وأضاف: "قد إيه فرحت بيها أوي وبحطها في عيني على طول.. وفي أي مكان باخدها معايا حتى لو في آخر الدنيا..مش بس لإنها منهم، لكن علشان كل واحد فيهم أخد من مصروفه علشان يجيبهالي".

ويخوض رامي إمام، إخراج مسلسل"فلانتينو"للزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.