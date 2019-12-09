سيرين عبد النور: أنا ملتزمة في حياتي أكثر من الديفا وهكذا نواجه مرض ابن شقيقتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - في دردشة للفنانة سيرين عبد النور مع "الخليج 365"، توامنًا مع عرض مسلسلها "الديفا" عبر قناة "شاهد" الإلكترونية، أكدت أنها "شخصية ملتزمة أكثرمن "ريما"، الشخصية التي تلعب دورها في العمل".

وتابعت، "أنهي عملي وأحاول أن لا أجعل أحدًا يشعر بي، كما أنني أخاف من أن تظهر أخباري إلى الصحافة ويبدأون بالتهكم عليّ". وأضافت، "أنا دقيقة أكثر بكل الأمور التي تتعلق بعملي، وفي المنزل "أفش خلقي" مع أهلي وعائلتي.

*سبق وكان لكِ تجربة المشاركة في برنامج "نجم الكوميديا" كعضو لجنة تحكيم، واليوم تقومين بدور تمثيلي قريب منه في "الديفا"، ما الفرق الذي شعرتِ به؟

-لا فرق كوننا في مسلسل "الديفا" نلعب دور الحكم على مواهب تمر أمامنا، وستشاهدون وتسمعون أصواتًا جميلة جدًّا.

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*العمل الذي تحضرين له مع شركة "إيغل فيلمز" مجمّد حاليًّا بسبب الأوضاع؟

-لم يقل لي أحد إنه مجمّد (تضحك).

*وهل الممثل محمود نصر سيشارككِ البطولة؟

-لا علم لي عن الموضوع، فالشركة المنتجة هي المؤهلة أن تعلم عن هذا الأمر أكثر مني.

سيرين من كواليس الديفا

*ابن شقيقتكِ سابين كيفن وبعد معرفتكم من أنه يعاني السرطان، هل كانت هذه أكبر صدمة تلقيتِها في حياتكِ لا سيما وأنتِ من قمتِ بتربيته؟

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-ليست صدفة، بل هي حالة تحصل كما حصلت معنا، ونواجه هذا الأمر بإيمان كبير على أمل أن يجد العلاج اللازم في مستشفى "السان جود" في لبنان، والتي تعنى بالأطفال الذين يعانون السرطان، والباقي على الله، وأنا أواجه هذا الموضوع بطاقة إيجابية .

*ما هي رسالتكِ لكل منزل يعاني داخاه حالة مرضية ؟

-الله يصبّرهم ويقوّيهم، ودائمًا عليهم أن يعلموا أنّ الله موجود في حياتنا اطلبوا الشفاء منه، ولنترك الأمور لمشيئته فهو يعرف بحكمته أكثر منا ما الذي يجب حصوله.

*أغنيتكِ "أنا رجعت" ذكرتنا بأغنية "ح النقط عالحروف"، هل من عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز"؟

-كل شيء ممكن وحصل الكثير من الكلام عن هذا الأمر، وأتمنى أن يحب العالم العربي هذه الأغنية ويشعر الجميع بكلامها، مثلما أحببتها أنا".

سيرين وبوسي ويعقوب الفرحان من كواليس الديفا

ويعتبر مسلسل "الديفا" باكورة الإنتاجات الأصلية الحصرية لـ "شاهد" المنضوي تحت لواء "مجموعة MBC" مع سيرين عبد النور ونجوم ونجمات أبرزهم يعقوب الفرحان وبوسي، بمشاركة كل من نبال عرقجي، وسام فارس، دوري سمراني، ستيفاني عطالله، ومهيرة عبد العزيز.

والجدير ذكره، أن ورشة الكتّاب المسؤولة عن تأليف "الديفا" ضمّت كل من: سارة فرج، هند رضوان، سما عبد الخالق، إنجي القاسم، وجاد خوري، بإدارة المخرجة رنده علم.

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