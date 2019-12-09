أغنية جديدة لـ حاتم عمور "علاش يا ليل"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - يروج حالياً الفنان حاتم عمور لأغنيته الجديدة "علاش يا ليل" التي أعلن في وقت سابق بأنها ستطرح على قناته الخاصة وهي أغنية يناجي من خلالها لياليه، بأرقه وأحلامه، وما يسببه من تعب الانتظار للأحبة.



وتأتي أغنية "علاش يا ليل" عقب النجاح الذي لقيته أغنية "بلاعنوان"، كلمات محمد المغربي وألحان مهدي زين.



وللمتتبع للمسيرة الفنية للفنان حاتم عمور سيلمس بأنه حاضر بقوة في الساحة الغنائية محلياً من خلال إنتاجاته الغنائية المنتظمة، وعربياً من خلال تواجده في المهرجانات العربية إلى جانب الحفلات التي يحييها في أوروبا لفائدة الجاليات العربية المقيمة في ديار الغربة.

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وبدأت مسيرة عمور خلال مشاركته في مسابقة ستوديو دوزيم موسم 2005، حيث نال إعجاب الجمهور أثناء وبعد المسابقة. كما خاض تجربة التمثيل في دور "هود" في المسلسل الرمضاني بنت بلادي. ومن أشهر أغنياته ناداني حضنك يا أمي من كلمات الشاعر المصري الكبير خالد الشيباني وألحان هاني إسماعيل وإنتاج عالم الفن.



رشحت مسابقة " أفريكا ميوزك أورد "، حاتم عمور، للفوز بجائزة أفضل مطرب بشمال إفريقيا، وذلك بعد أن اختيرت أغنيته " الأول " كأفضل الأغاني لسنة 2016.

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