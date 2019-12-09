الخميس.. مهرجان إيجي فاشون يكرم المخرج محمد حمدي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان إيجي فاشون برئاسة أحمد العزبي تكريم المخرج محمد حمدي، ضمن تكريمات المهرجان، يوم الخميس المقبل.
قال أحمد العزبي: "سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالًا ذات قيمة وهادفه للمجتمع في جميع المجالات، منهم الملحن محمد رحيم ومدربة الأسود أنوسة كوتة، والفنان نضال الشافعي".
أوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم أحمد زكي، الفنان عزت أبو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم.
كما كشف عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء أبو حجر،مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلى خبيرة التجميل السعودية نهلة الجمال.
يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يومي ١٢ و ١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة.
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