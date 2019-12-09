شاهد.. أكرم حسني يروج لمسرحية عطل فني بموسم الرياض

روج الفنان أكرم حسني مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وعلّق "حسني" على صور الكواليس قائلًا:"مسرحية عطل فني انتظرونا في موسم الرياض المسرحية بطولة هشام ماجد شيكو أكرم حسني آيتن عامر نشوي مصطفي إسماعيل فرغلي اوتاكا تأليف أمير طعيمة أحمد شاكر محمد الزغبي ضياء محمد. موسم الرياض المسرحية بطولة هشام ماجد شيكو أكرم حسني آيتن عامر نشوي مصطفي إسماعيل فرغلي اوتاكا تأليف أمير طعيمة أحمد شاكر محمد الزغبي ضياء محمد. وأضاف: كلمات الأغاني أمير طعيمة موسيقى أحمد وحيد كينج تصميم استعراضات ميريت ملابس أمنية علي ديكور إسلام البنا. Advertisements

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