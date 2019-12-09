كشف المنتج أحمد السبكي تفاصيل فيلم بنات ثانوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر السبكي بوستر الفيلم، وعلق عليه قائلًا: بنات ثانوي.. سالي محمد .. لجنة ٣٦٦ علمي.. ٧ يناير بجميع مدارس.. بجميع دور العرض. بنات ثانوي.. سالي محمد .. لجنة ٣٦٦ علمي.. ٧ يناير بجميع مدارس.. بجميع دور العرض. وفيلم بنات ثانوي بطولة كل من محمد مهران، كريم قاسم، محمد عادل، مايان السيد، جميلة عوض، هدى المفتي، مي الغيطي، هنادي مهنى، محمد الشرنوبي، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السبكي يكشف تفاصيل بنات ثانوي وميعاد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.