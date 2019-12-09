فيديو.. حماقي يتخطي 200 ألف مشاهدة بـ "راسمك في خيالي بعد ساعات"

حقق الفنان محمد حماقي بأحدث كليباته الذي يحمل عنوان "راسمك في خيالي"، الحاجز 200 ألف مشاهدة، بعد طرحه بساعات عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".
"راسمك في خيالي"، من ضمن ألبومه "كل يوم من ده" وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيعتميم.
يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، قالو عنك.
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