بصورة نادرة.. آيتن عامر تحن لذكريات الطفولة

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة نادرة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت أيتن في مراحل الطفولة، وعلق عليها قائلًا: شكلى متغيرش.. داليا أختى لسه بعتالى الصورة دى حالًا و بتقولى إنها كانت فى محفظة بابا الله يرحمه.. الفكرة أنى أول مرة أشوف الصورةدى أصلًا ، الله يرحمك يا بابا و يغفرلك.
يذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ابن أصول، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من حمادة هلال، سوزان نجم
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية هشام من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.
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