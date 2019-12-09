تراند اليوم : محمد سامي يشن هجوم حاد علي فنانتين شهيرتين – تفاصيل

شن المخرج محمد سامي هجوما كبيرا على الفنانتين نسرين أمين وياسمين صبري، ليجدد خلافه معهما الذي بدأ منذ سنوات، دون أن يعرف أحد سبب هذا الهجوم في الوقت الحالي.

الغريب أن محمد سامي أدلى بتصريحات صحفية على هامش تواجده في مهرجان الإسكندرية المسرحي، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس، ولم يكن هناك أي علاقة بين المهرجان المسرحي والحديث عن فنانتين في أعمال درامية.

لكن من يعرف محمد سامي من قرب يعلم أنه لا يرفض الإجابة عن أي سؤال، وأن هجومه على الفناتين نسرين أمين وياسمين صبري كان في معرض رده على أسئلة عدد من الصحفيين، دون قصد إعادة الحديث عن أزمة قديمة.

كان المخرج محمد سامى كشف لـ “صدى البلد” عن أزمته مع الفنانة نسرين أمين بعد مشاركتها فى مسلسل “الأسطورة” واتهامه بحذف مشاهد لها لحساب زوجته الفنانة مى عمر التى قدمت شخصية “شهد”، وهو الأمر الذى دفعه للرد عليها قائلا “نسرين أمين اتهمتنى بانحيازى لزوجتى مي عمر في المسلسل وادعائها حذف بعض المشاهد لها يعد أمرا غير منطقى واعتبره نوعا من الغيرة من زوجتى مى عمر”.

وأوضح “هناك فرق كبير بين مى عمر ونسرين أمين مثلما هو الفرق بين فاتن حمامة وزينات صدقى على الرغم من خفة ظلها، إلا أن تظل نسرين كومبارس، وأن دور “سماح” الذي قدمته في الأسطورة عرفها من خلاله الشارع المصري”.

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بينما ردت نسرين أمين خلال حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات “تويتر”، “الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها. بدون زعل”.

وقالت نسرين أمين، في تصريح لـ “صدى البلد”، “أنا مش فاضية عشان ارد على هذا الكلام الفارغ وغير الحقيقى، واكتفى بردى عليه من خلال التعليق الذى كتبته على صفحتي الرسمية”.

فيما قررت الفنانة ياسمين صبرى ان ترد على المخرج محمد سامى الذى هاجمها قائلا إنها لا تعرف أن تتحدث ولكن بطريقة غير مباشرة حيث أنها قررت أن تدعم الفنانة نسرين امين التى هاجمها ايضا محمد سامى ووصفها بالكومبارس.

وقالت ياسمين صبرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “هو احنا عندنا ‏كام نسرين أمين؟ معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم، انتي ست الستات”.‏

لترد نسرين امين على تعليق ياسمين صبرى قائلة :””غلابة الماضي يطاردهم، أنتي قمر ونجمة وشاطرة ‏ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة”.‏