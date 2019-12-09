موسوعة جينيس تصدر بياناً بشأن تامر حسني وتكذبه

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بياناً لوضع حد لـلأقاويل المنتشرة حول حصول الفنان تامر حسني على جائزة الفنان الأكثر الهاماً في العالم، لتكذب ادعاءه وتؤكد حصوله على رقم قياسي من حيث توقيعات جمهوره على لوحة معدنية في أبوظبي.

وقال البيان: «استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2019 كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ«أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات»، وذلك في مارينا مول أبوظبي».

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وأضاف البيان: «وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الفنان المصري حقق لقب «الفنان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم». إلا أننا في جينيس للأرقام القياسية لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة. نمتلك في جينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته».

وتابع: «إن جينيس للأرقام القياسية هي السلطة الدولية التي تعنى بكسر الأرقام القياسية، وتدير عملية قياس وتقييم الأرقام القياسية من جميع أنحاء العالم. وإن الإعلان عن هذه الأرقام القياسية يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري. وإن معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـ«أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات» تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد إلى ذات لوحة الإعلانات متضمنة أسماً فريداً ورسالة من المشارك نفسه.



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