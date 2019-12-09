أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يقفون على خشبة المسرح لأول مرة من خلال مسرحية "عطل فني"

أعلن الفنان أكرم حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستغرام» عن تقديم عمل مسرحي خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أكرم حسني صورة من الكواليس بصحبة آيتن عامر وشيكو وهشام ماجد ونشوى مصطفى وعلق عليها قائلاً: «مسرحية عطل فني انتظرونا في موسم الرياض... المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، آيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، أوتاكا.

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وتابع قائلاً: «ومن تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد، كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا».

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مسرحية عطل فني من بطولة هشام ماجد، وأكرم حسني وشيكو وآيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي واوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وشارك في التأليف أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

ويحضر أكرم حسني فيلماً جديداً بعنوان «العميل صفر» مع المخرج محمد سامي لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى استعداده مسلسل «تيمون وبومبا» مع أحمد فهمي وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي للعرض في رمضان المقبل.



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