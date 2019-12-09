ياسمين صبري تدعم نسرين أمين في أزمتها مع محمد سامي

دعَّمت الفنانة ياسمين صبري زميلتها الفنانة نسرين أمين بعد التصريحات الأخيرة التي قالها المخرج محمد ‏سامي، ووصفه لنسرين بأنها ممثلة درجة خامسة‎.‎ كتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «هو احنا عندنا ‏كام نسرين أمين؟ معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم، أنتي ست الستات». Advertisements اقرئي ايضا : وصلة رقص شعبي لمايا دياب تشعل السوشال ميديا

ردت نسرين أمين على تغريدة ياسمين صبري قائلة: «غلابة الماضي يطاردهم، أنتي قمر ونجمة وشاطرة ‏ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة».‏ كان المخرج محمد سامي قال في تصريحات صحافية إن نسرين أمين كانت السبب الرئيسي وراء أزمته مع الفنانة ‏ياسمين صبري، وأنها كانت تتهمه بحذف مشاهد لها من مسلسل «الأسطورة» من أجل زوجته مي عمر، ‏ووصفها بأنها ممثلة درجة خامسة لم تقدم أي شيء يذكر في الدراما‎.‎ ‏

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