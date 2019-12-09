ابنة عامر منيب: لم أتوقع نجاح "عامل إيه في حياتك" وأفضل الغناء عن التمثيل

صرحت الفنانة مريم منيب ابنة المغني الراحل عامر منيب بأنها لم تتوقع نجاح أغنية «عامل إيه في حياتك» بهذا الشكل.

وأضافت مريم «أنا كنت بعملها من منطلق أن تكون لفتة ظريفة في سنوية والدي ورسالة له، لكن نمت وصحيت لم أتوقع حجم الشير، مكنتش مصدقة نفسي».

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واعترفت مريم أنها واجهت صعوبة في الدوتو مع والدها الراحل، نظراً لوجود فرق 6 طبقات في طبقة الصوت الخاصة بها وبوالدها وقالت «الشاعر تامر حسين كان بيقولي أعلى كمان بالصوت لدرجة وصلت فيها أني بصرخ مش بغني، حتى وصلنا للطبقة الصح».

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وكشفت مريم عن قدراتها التمثيلية وقالت: «هي جينات، ممكن أبقى قاعدة في البيت بعيط ولكن في الحقيقة أنا مبكونش بعيط أنا بكون بمثل». وعند إجابتها على سؤال عن الفن المفضل لديها بين الغناء والتمثيل والرسم قالت مريم: «الرسم ده شيء أساسي، والغناء أنا بغني دائماً ولكن عمره ما كان مهنة، ولو هختار بين الغناء أو التمثيل هيكون الغناء».

وأشارت مريم إلى أنها تتلقى عروضاً من عدد من المنتجين والملحنين لكنها غير مستقرة حتى الآن بسبب قلة خبرتها، وتابعت: «من بعد نجاح الأغنية خطرت لي عدد من الأفكار مرتبطة بفكرة الدويتو لكن لم أستقر على فكرة أغنية سولو، كذلك وجود صعوبة في الغناء الشرقي لأني بغني غربي فقط». وقالت: «كان نفسي اخواتي يغنوا معايا لأن صوتهم حلو».

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