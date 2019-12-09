رامي جمال يفاجئ جمهوره بهذا القرار

رامي جمال يقرر غناء جميع ألحانه التي قدمها لمطربين آخرين

قرر الفنان رامي جمال أن يجمع عدداً كبيراً من أغانيه ويقدمها في تسجيل صوتي واحد عبر صفحته الرسمية على موقع يوتيوب، وشارك رامي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديو والصور بمنشور له قال من خلاله «بما أن الميدلي عجبكم الحمد لله وبما أن فيه ناس كتير مكانتش عارفة أن الأغاني دي ألحاني، قررت كل شهر هعمل ميدلي جديد من الحاني وانزله على صفحتي على اليوتيوب».

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حلقة رامي جمال مع إسعاد يونس لقت نجاحاً كبيراً

وقد حل الفنان رامي جمال خلال الأيام الماضية ضيفاً على المنتجة والفنانة إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة، وذلك بعد أن أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلن إصابته بمرض البهاق وتفكيره في ترك الوسط الفني تماماً والابتعاد عنه بسبب هذا المرض الذي اعتقد أن عدداً من محبيه لن يقبل بظهوره وهو مصاب بهذا المرض الجلدي، ولكنه تفاجأ بسيل من الرسائل التي تدعمه وتقف بجانبه وتؤكد أن فنه سيظل باقياً وينتظر جمهوره ومحبوه أعماله الجديدة التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

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كما قررت زوجة رامي جمال المطربة ناريمان العودة مرة أخرى للساحة الفنية بألبوم غنائي جديدة سيكون أول أغنية به دويتو غنائي سيجمعها بزوجها.

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وكان آخر أعمال رامي جمال ألبوم ليالينا الذي طرحه العام الماضي وضم مجموعة كبيرة من الأغاني المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً.