إصابة أحد أبطال مسلسل نصيبي وقسمتك بالسرطان

عمرو محمود ياسين يطالب جمهورها بالدعاء لأحد أبطال نصيبي وقسمتك

حالة من الحزن الشديد انتابت المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين بعد أن علم بإصابة أحد أبطال حكايات مسلسله الجديد نصيبي وقسمتك بمرض السرطان، ونشر عمرو محمود ياسين مجموعة من الصور للفنان الشاب ياسين محمد الذي شارك في آخر حكايات مسلسله ما يطلبه المستمعون الذي قام ببطولته رانيا محمود ياسين ونرمين الفقي وإيهاب فهمي وأخرجه أكرم فريد.

وعلق عمرو محمود ياسين على الصور التي نشرها للفنان الشاب وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بعد أن أصيب بمرض السرطان، وقال «ياسين محمد شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان... شارك معي في حكاية ما يطلبه المستمعون... عنده عملية... أرجوكم تدعوا له بالشفاء».

تفاعل كبير بعد إعلان إصابة أحد أبطال «نصيبي وقسمتك» بالسرطان

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لتتفاعل معه الفنانة نرمين الفقي والتي تعاونت مع هذا الفنان الشاب في آخر حكايات نصيب وقسمتك، وعلقت قائلة «يا حبيبي ياسين إنسان جميل على كل المستويات لطيف وبيحفظ بسرعة وعمره متأخر أبداً، غير أنه مناضل وصبور شخص محب للحياة، ربنا معاه يقوم بألف سلامه أنا هدعيلوا والكل إن شاء الله يدعيلوا».

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كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء لهذا الفنان الشاب لتخطي هذه المحنة وتجاوزها وكان من بينهم الفنانة الكبيرة شهيرة والدة عمرو محمود ياسين وخدوجة صبري وأيمن عزب وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.