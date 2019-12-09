وصلة رقص شعبي لمايا دياب تشعل السوشال ميديا

وصلة رقص شعبي بين سعد الصغير ومايا دياب في كواليس لوكاندة الأوباش

شارك المطرب الشعبي سعد الصغير جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، مقطع مصور له من كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش التي تعرض بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني، والتي يشارك في بطولتها بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وكان يقدم سعد بالمقطع وصلة رقص شعبي مع الفنانة اللبنانية مايا دياب التي كانت تقوم بتقليد حركاته المشهورة.

وعلق سعد على المقطع الذي نشره وقال «مع الحبايب في سهرة جميلة بنجاح مسرحية لوكاندة الأوباش شكراً أهل الرياض شكراً السعودية شكراً شعب الرياض الجميل على الاستقبال ودايماً معانا»، وتفاعل الكثيرون من متابعي سعد ومحبيه الذين أشادوا بإطلالتهم المميزة.

لوكاندة الأوباش تعرض حالياً ضمن موسم الرياض

يشار إلى أن مسرحية لوكاندة الأوباش يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وهالة فاخر وأوس أوس وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وحسن عبدالفتاح وسعد الصغير، والإعلامية إنجي على وغيرهم الكثيرون من نجوم المسرح في مصر، وحققت المسرحية رد فعل طيب بعد عرضها خلال الأيام الماضية، وأشاد بها الكثيرون، خاصة أن مؤلفها محمد عز ومخرجها أشرف عبدالغفور قد بذلا مجهوداً كبيراً لتخرج المسرحية بشكل مميز ومختلف عن باقي المسرحيات التي تظهر على الساحة حالياً.

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