أحمد فهمي يجري عملية جراحية بالمريء تعرفوا تطورات حالته الصحية

ما حقيقة إجراء أحمد فهمي عملية جراحية بالمريء؟

عاد الفنان أحمد فهمي إلى منزله مرة أخرى بعد أن أجرى عملية جراحية دقيقة بالمريء، خلال الأيام الماضية بأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن زادت عليه الآلام في هذه المنطقة.

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وأكد أحد المصادر المقربة من أحمد فهمي أنه أصيب منذ فترة بارتجاع في المريء، وهذا لم يكن أمراً جديداً عليه، وأنه عانى من هذا الأمر من قبل وكان يتلقى الكثير من العلاجات خلال الفترات الماضية، ولكن بعد أن شعر بزيادة الآلام قام بإجراء أشعة لتحديد حجم حالته الصحية، وأكد له طبيبه المعالج أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، وبالفعل أجرى العملية وعاد لمنزله ويقضي حالياً فترة استشفاء.

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أحمد فهمي يعود إلى تصوير فليم العارف قريباً

ومن المقرر أن يعود أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة لتصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد العارف الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم محمود حميدة وأحمد خالد صالح وأحمد عز وكارمن بصيبص وركين سعيد، ومن إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ومن المفترض أن يظهر أحمد فهمي لجمهوره بدور مختلف تماماً عليه يبتعد من خلاله عن الكوميديا التي تعود الجمهور على رؤيته في هذه الأدوار.

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ويستعد فهمي لتصوير فيلم السقوط في حلم سوسن مع الفنان مصطفى خاطر والذي سيتولى إخراجه أحمد الجندي ويستعد أيضاً لمسلسل تيمون وبومبا الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل مع أكرم حسني.