محمد رمضان يجهز دويتو مع نجم عالمي شهير، خمنوا من هو

محمد رمضان يحضر لألبوم غنائي... ودويتو مع مطرب أجنبي

أعلن الموزع الموسيقي رامي المصري عن تحضيره لعدد من الأغاني التي من المقرر أن يضمها الفنان محمد رمضان لألبومه الغنائي الأول المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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وقال رامي المصري في تصريحات صحافية، إن الألبوم سيحتوي على دويتو غنائي جديد سيجمع الفنان محمد رمضان بأحد المطربين الأجانب، وأوضح أن رمضان سيتعاون مع مجموعة من المؤلفين والملحنين المتميزين في مجال الغناء الشعبي.

وكشف رامي المصري عن موقف نقابة المهن الموسيقية والمطرب هاني شاكر من الألبوم الغنائي الأول لمحمد رمضان، وقال إن محمد رمضان عقد جلسة مع المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ووعده بأن يكون الألبوم ممتلئاً بالأغاني المميزة التي تحمل رسالة هامة للشباب.

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يشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد أحيا حفلاً غنائياً ضخماً خلال الأيام الماضية بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني الذي تقام فعالياته حالياً، واستضاف الكثيرين من نجوم الفن بكافة دول العالم، واشترى محمد رمضان من معرض السيارات الفارهة المقام على هامش موسم الرياض الفني عربية جديدة لا يوجد بها في الشرق الأوسط إلا سيارتان فقط وسيكون أول من يمتلكها بمصر.

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ويستعد محمد رمضان خلال الفترة الحالية لمسلسه الجديد الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل بجانب مجموعة من نجوم الفن من بينهم أحمد زاهر وغادة عادل وإدوارد وغيرهم من نجوم الدراما المصرية، وسيعقد رمضان جلسة عمل مع المخرج والمؤلف محمد سامي للاتفاق على كافة تفاصيل العمل.