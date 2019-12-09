شريف مدكور يكشف عن إصابته بمرض جديد ليس له علاج!

كشف الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم خلال فترة علاجه من مرض السرطان، وقام شريف بعمل بث مباشر ظهر خلاله بمظهر دفع محبيه للاطمئنان على صحته بعد ظهوره بملامح مجهدة للغاية بسبب ظروف المرض، وقال شريف في البث المباشر إن الفيروس «تسبب في ارتفاع درجة حرارته تصل إلى 39 لمدة شهر، نظراً لقلة مناعته نتيجة العلاج الكيماوي المكثف».

وأضاف مدكور: «توجهت لمستشفى دار الشفاء، وتم نقل كيسين دم نظراً لضعف مناعة جسمي وحتى يقوى للقضاء على هذا الفيروس».

وفي محاولة منه لطمأنة مرضى السرطان وزيح المخاوف عنهم قال: «مش عايزكم تقلقوا الفيروس ليس له علاقة بمرض السرطان ده بس إهمال مني».

ونصح شريف مرضى السرطان بعدم السلام على أحد بالأيدي أو الخروج بدون كمامة على الأنف والفم، نظراً لضعف مناعة من يتعاطى جلسات الكيماوي بقوله: «أنا خلاص قررت مش حسلم على حد تاني وهرتدي كمامة على أنفي».

وكان شريف مدكور قد أعلن إصابته بمرض السرطان وإجراءه عملية جراحية لاستئصال الورم وتلقيه جلسات العلاج الكيماوي لإتمام الشفاء.



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