ظافر العابدين يخطف أنظار النساء بوسامته في أحدث ظهور له

نجح ظافر العابدين في خطف الأنظار في أحدث ظهور له خلال جلسة تصويرية حديثة ظهر خلالها بوسامته المعهودة، بحسب تعليق بعض محبيه وخصوصاً من النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على الجانب الآخر يحل الفنان التونسي ظافر العابدين ضيفاً في افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان السرد الإبداعي للفيلم القصير، والذي يُقام السبت 7 ديسمبر (كانون الأول) في كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأميركية في دبي. ويلقى المهرجان هذا العام دعم برنامج تعاون المجتمعات المبدعة (CCC) الذي أطلقته مجموعة MBC أغسطس - آب الماضي. كما ينضم ظافر يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول) إلى حلقة نقاشية ضمن فعاليات المهرجان بعنوان «محادثة ودية مع» ليناقش أعماله الفنية عربياً ودولياً مع صناع الأفلام الشباب بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبه الإعلامي...

تعاون المجتمعات المبدعة هو برنامج أطلقته مجموعة MBC بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة، وبين صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى.

مهرجان السرد الإبداعي أطلقته كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأميركية في دبي سنة 2014. بهدف منح الجيل الجديد من صانعي الأفلام الطموحين الفرصة لمشاركة نظرتهم الفريدة من نوعها على صعيد الساحة العالمية، وتوفير منبر للطلاب والخريجين الجدد من حول العالم للتعاون والترابط. ويضم فئات عديدة من الأفلام تتنوع بين الوثائقي والروائي، فضلاً عن الرسوم المتحركة والسيناريوهات.

يذكر أن ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها:

Children of Men(2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني Rise of the Footsoldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على الوجود المستمر بالدراما التلفزيونية في العالم العربي؛ ومن أحدث أعماله بها مسلسل ليالي أوجيني (2018) الذي تدور أحداثه خلال الأربعينات من القرن الماضي، وفي العام السابق قدم المسلسلين الناجحين كاراميل وحلاوة الدنيا الذين نالا عنهما جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت، ويُعرض له حالياً مسلسل عروس بيروت على قناة إم بي سي 4 وهو مقتبس عن المسلسل التركي عروس إسطنبول. ويشارك أيضاً في فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي.

